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общество

Дезертира осудили за побег со службы в Новосибирске

Фото: Om1.ru

В Новосибирске военнослужащего осудили за уход в самоволку.

На сайте Новосибирского гарнизонного военного суда сообщили о том, что в декабре 2022 года рядовой Высоцкий сбежал из части и начал неофициально работать.

После чего осенью 2023 года он добровольно явился в военкомат.

В апреле уже 2024 года гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему — суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном по статье “дезертирство” и назначил пять лет колонии общего режима.

Напомним, что в Новосибирске мобилизованный получил 5 лет колонии за дезертирство.

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Валерия Митрохина
Журналист

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