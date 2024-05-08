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общество

Единственный в России боевой истребитель И-16 поднимется в небо 9 мая в Новосибирске

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

В Новосибирске в небо поднимется истребитель И-16 во время парада на День Победы.

Директор Сибирского научно-исследовательского авиационного института им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук сообщил о том, что конструкторы из Новосибирска восстановили истребитель И-16, который работал во времена Великой Отечественной войны — 9 мая он поднимется в небо на параде в Новосибирске.

Известно, что в мире осталось три экземпляра истребителя, которые способны подниматься в воздух. Один находится в Новосибирске, второй в США и третий — в Испании.

Истребитель И-16 станет единственной исторической машиной, которая пролетит над городом в рамках акции «Бессмертный авиаполк».

Напомним, что стала известна полная программа празднования Дня Победы 8 и 9 мая в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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