Мэр Новосибирска Кудрявцев проверил качество уборки в городе

На нескольких улицах Октябрьского района убрали улицы.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что лично проверил, как убираются на улицах Октябрьского района.

По его словам, для улучшения качества уборки администрациям районов будут направлены дополнительные средства, которые пойдут на комплектование дополнительных бригад рабочих.

«Главам поставил задачу быстро набрать персонал, закупить инвентарь и вывести на уборку тех мест, куда не может зайти спецтехника», – добавил мэр.

Напомним, что в Новосибирске мэр Кудрявцев получил первое предостережение от прокуратуры.