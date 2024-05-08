Почти на 15% снизилось производство куриных яиц в Новосибирской области

В НСО почти на 15% снизилось производство куриных яиц.

По данным Новосибирскстата, в первом квартале текущего года в Новосибирской области произвели 238,4 миллионов куриных яиц – это меньше на 13,9%, чем в тот же период, но год назад.

В регионе производится около 900 миллионов куриных яиц в год, что с избытком покрывает потребности местного населения и дает возможность поставлять часть продукции в регионы Севера и Дальнего Востока. Об этом рассказал руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александра Баева.

Напомним, что в Новосибирске опять подорожали яйца, мясо и помидоры, подешевели огурцы.