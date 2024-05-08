В мэрии Новосибирска рассказали о купленных машинах-пылесосах

Корреспондент Сиб.фм решил выяснить судьбу городских пылесосов, которые 10 лет назад закупала мэрия Новосибирска, а также сколько всего единиц техники сейчас борется с пылью на улицах столицы Сибири.

Первые новости о покупке техники для борьбы с пылью в Новосибирске появлялись в 2012 году. Тогда было закуплено четыре единицы малогабаритных пылесосов, и ещё четыре – крупногабаритных, марки Bucher.

Тогда чиновники мэрии красочно описывали характеристику городских пылесосов: новая техника более маневренна и удобна, к тому же требует меньше затрат ручного труда для сбора мусора и пыли.

«Они более производительны, так как у них давление большое, и они из всех трещин, щелей всасывают»,

— рассказывал в те годы начальник производственного отдела ГУБО мэрии Новосибирска Евгений Антонова.

Корреспондент Сиб.фм тщетно бродил по улицам в поисках таких пылесосных машин, но увидеть их спустя 10 лет не удалось. Поэтому редакция сделала запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать о судьбе купленной техники – в администрации рассказали, что сейчас есть в гаражах.

«При комплексной летней уборке проезжей части автомобильных дорог применяются как вакуумно-подметальные машины, так и подметально-уборочная техника типа «Скандия», «Бродвей», «ПУМА» и т.д., работающие с увлажнением поверхности при уборке. Ежесменное количество данной техники составляет 50-60 единиц. Вся техника работает ежедневно в две смены без выходных и праздничных дней», — подчёркивают в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Также в городской администрации сообщили, сколько единиц вакуумно-подметальной техники было приобретено для уборки Новосибирска в последние годы.

«После 2017 года в дорожные учреждения были приобретены дополнительно вакуумно-подметальные машины: в 2018 году — 4 единицы, в 2023 году – одна единица»,

– добавляют в дептрансе.

А вот из 50-60 единиц техники, указанной выше, похоже, ежедневно используются не все. Ниже в ответе мэрии сказано, сколько машин выходит на линию.

«На сегодняшний день в дорожных учреждениях имеется в наличии и используется 23 единицы вакуумно-подметальной техники», – говорится в ответе мэрии Новосибирска.

Напомним, в конце апреля новосибирцы жаловались на обилие пыли на дорогах после зимы. На протяжении последних лет, какие только меры не предлагались, чтобы исправить ситуацию.