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общество

В Новосибирске энтомолог сообщил прогноз по комарам на лето-2024

Фото: VN.ru

Энтомолог рассказал о комарах на лето в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова энтомолога Юрия Юрченко, в Новосибирске в начале этого лета численность комаров не изменится — их будет столько же, что и годом ранее.

Однако на некоторых водоемах, откуда летят комары, может существенно увеличиться количество летающих насекомых. Сколько их точно будет в этом году – неизвестно, но начнут “просыпаться” комары уже в конце мая или начале июня.

“Вода прогрелась, в южных районах области комары могут появиться уже в конце второй декады мая”, — отметил энтомолог.

Напомним, что новосибирцев стали атаковать клещи с боррелиями Миамотои.

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Валерия Митрохина
Журналист

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