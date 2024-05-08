В Новосибирске энтомолог сообщил прогноз по комарам на лето-2024

Энтомолог рассказал о комарах на лето в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru, ссылаясь на слова энтомолога Юрия Юрченко, в Новосибирске в начале этого лета численность комаров не изменится — их будет столько же, что и годом ранее.

Однако на некоторых водоемах, откуда летят комары, может существенно увеличиться количество летающих насекомых. Сколько их точно будет в этом году – неизвестно, но начнут “просыпаться” комары уже в конце мая или начале июня.

“Вода прогрелась, в южных районах области комары могут появиться уже в конце второй декады мая”, — отметил энтомолог.

Напомним, что новосибирцев стали атаковать клещи с боррелиями Миамотои.