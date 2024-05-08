В Новосибирске почти 2 недели ищут мужчину в галошах и с авоськой

В Новосибирске пропал 46-летний мужчина.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Лиза Алерт» появилась информация о том, что в Заельцовском районе Новосибирска пропал 46-летний Иван Волынцев.
Сообщается, что с 28 апреля его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: черная куртка с капюшоном, рубашка, штаны, серые галоши, черная шапка.
У Ивана с собой была серая хозяйственная сумка.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.
Напомним, что в Новосибирской области пропала 64-летняя женщина в сиреневых галошах.