В Новосибирске проводят мероприятию ко Дню Победы

В Новосибирской области началась серия мероприятий, посвященных Дню Победы. Жители активно принимают участие в различных акциях.

Местные жители стали участниками проектов «Окна Победы», «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика». Волонтеры также организуют личные поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны.

8 мая центральным событием будет акция «Свеча Памяти», которая состоится на Монументе Славы в Новосибирске в 22:00.

С 1 по 12 мая жители области могут принять участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году также доступна в онлайн-формате.

Кроме того, вместо традиционного шествия предложена альтернативная акция «Стена Памяти», где портреты героев устанавливаются в образовательных учреждениях и предприятиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стала известна подробная программа ко Дню Победы в Новосибирске.