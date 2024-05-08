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общество проиcшествия

В Новосибирске погиб ребенок, пытаясь сбежать из детдома

Фото: Сиб.фм

При попытке побега из детского дома Новосибирска один ребенок скончался.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Новосибирске из детского дома пытались сбежать двое подростков – они решили спрыгнуть с третьего этажа и получили травмы.

В результате об инциденте узнали две сотрудницы учреждения, но не стали вызывать скорую и пытались скрыть произошедшее. Однако из-за серьезной травмы при падении один из подростков умер.

На двух сотрудниц детского дома завели уголовные дела о превышении полномочий и оставлении человека без необходимой помощи.

Напомним, что в Новосибирске погибла студентка НГМУ из Монголии.

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Валерия Митрохина
Журналист

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