В Новосибирске погиб ребенок, пытаясь сбежать из детдома

При попытке побега из детского дома Новосибирска один ребенок скончался.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в Новосибирске из детского дома пытались сбежать двое подростков – они решили спрыгнуть с третьего этажа и получили травмы.
В результате об инциденте узнали две сотрудницы учреждения, но не стали вызывать скорую и пытались скрыть произошедшее. Однако из-за серьезной травмы при падении один из подростков умер.
На двух сотрудниц детского дома завели уголовные дела о превышении полномочий и оставлении человека без необходимой помощи.
Напомним, что в Новосибирске погибла студентка НГМУ из Монголии.