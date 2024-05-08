Жители Новосибирска на Пасху купили более 180 кг куличей

В Новосибирске и области завершился один из самых долгожданных православных праздников – Пасха.

Несмотря на это, столы местных жителей до сих пор украшают пасхальные куличи и крашеные яйца.

Этот год отличился особой активностью в подготовке к Пасхе, что подтверждается анализом расходов россиян. В течение пасхальной недели с 29 апреля по 5 мая на покупку пасхальных товаров было потрачено более 2,9 миллиарда рублей.

Некоторые жители направились в магазины для самостоятельной выпечки куличей, в то время как другие предпочли приобрести готовые изделия. Только в Яндекс.Лавке в Новосибирске было приобретено более 180 килограммов пасхальных куличей.

Среди самых популярных пасхальных угощений были куличи с цукатами, карамелью, шоколадом, а также мини-куличи с ягодными и фисташковыми добавками.

В день праздника повысился спрос на продукты для приготовления традиционных блюд. Например, заказы на творог увеличились в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Также востребованы были цукаты, изюм, кондитерские украшения и красители для яиц, причем наиболее популярными цветами оказались желтый, зеленый, красный и синий.

Среди популярных товаров, которые особенно активно заказывали в Лавке в пасхальный день, также были говядина и копченая рыба.

Ранее новосибирский священник рассказал, что делать с испорченной пасхальной едой.