Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирске

В Новосибирской области назначили новых судей.

10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ №324 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», в котором назначил новых судей в Новосибирской области. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом, что судьей Арбитражного суда региона стал Виталий Осипов, а судьями Октябрьского районного суда Новосибирска — Александра Иванова и Ирина Пасюк.

Напомним, что новосибирский суд продлил задержание бизнесмена по делу об афере на 100 млн рублей.