В Новосибирске под домашний арест отправили директора дорожной компании

В Новосибирске директор дорожной компании был отправлен под домашний арест.

В Новосибирске директора «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко отправили под домашний арест на два месяца. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, руководитель компании-оператора интеллектуальных транспортных систем установил на трассах в Новосибирской области китайское и российское оборудование вместо чешского, заявленного в госконтракте.

Сидоренко отрицает вину.

Напомним, что ранее в компаниях ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь» сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области и следователи СК провели обыски.







