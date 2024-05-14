Новосибирский комбат Панферов обратился к новому министру обороны РФ

Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов поздравил нового с назначением на должность нового министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова.

По его мнению, опыт и знания нового министра помогут Вооруженным силам России в достижении победы в текущем периоде. Он также уверен, что под руководством нового главы Минобороны РФ будет бережно сохранять военно-историческое наследие страны для будущих поколений защитников Отечества.

Панферов обратился к новому министру с просьбой передать территорию Военного городка №1 в Новосибирске под управление Новосибирской области. Он считает, что это позволит сохранить и восстановить объекты культурного наследия на этой территории, создав центр военной истории и культуры Сибири.

«Мы видим примеры такого внимания к сохранению военной истории в создании масштабного комплекса парка «Патриот» в Москве, крупнейшего Музея военно-морской славы России в Кронштадте и в ряде других объектов. Их создание было бы не возможным без участия и внимания Министерства обороны России», — написал Панферов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров прокомментировал назначение нового министра обороны РФ Белоусова.