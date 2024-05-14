Стали известны худшие кладбища Новосибирска по версии 2ГИС

Журналисты «АиФ — Новосибирск» опубликовали рейтинг худших кладбищ в городе, основанный на отзывах пользователей платформы 2ГИС.

Пользователи недовольны состоянием погостов. Также говорят о плохих дорогах, наличии мусора и клещей.

Клещихинское кладбище получает 2,6 из 5 баллов. Жители обеспокоены из-за неухоженности территории и отсутствия обработки от клещей. Некоторые также упомянули странные финансовые ситуации при захоронении.

Заельцовское кладбище получило оценку 2,8. Люди жалуются на отсутствие планировки и уборки, а также на неудачное взаимодействие с персоналом.

Кудряшовское кладбище также получило оценку 2,8, при этом пользователи высказывают недовольство непонятным графиком работы и недостатком мусорных баков.

Марусинское кладбище, хоть и имеет оценку 1,5, но учитывая только два отзыва, может не полностью отражать реальную ситуацию на месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск занял 12 место в рейтинге доступности остановок транспорта.