Стало известно, когда лучше сажать картофель в Новосибирске

Биолог Алексей Яновский поделился рекомендациями по посадке картофеля в Новосибирске.

Он отметил, что с приходом тепла дачники начинают активные работы на своих участках. Однако стоит учитывать возможное резкое похолодание в конце мая. Об этом сообщает VN.ru.

Яновский рекомендует ориентироваться на цветение черемухи как индикатор для посадки картофеля. По его словам, это считается «зеленым сигналом» для начала работ.

Обычно земля прогревается до +10 градусов в период с 10 по 20 мая. Это время как раз является оптимальным для посадки картофеля в данном регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Стрежевом Томской области выпал снег 14 мая.