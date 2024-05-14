Учитель новосибирской гимназии объяснила, зачем раздала детям задания на украинском языке

Педагог заявила, что нашла задания в интернете, а они оказались на украинском языке.

В новосибирской гимназии №1 первоклассникам раздали задание по математике на украинском языке перед Днём Победы, 8 мая. Новость вызвала возмущение среди жителей города в соцсетях, однако руководство учреждения не прокомментировало инцидент.

Учитель, раздавшая данные задания, в родительском чате объяснила, что материал для отработки вычислительных навыков взяла из интернета. Родители предоставили корреспонденту Сиб.фм скриншот сообщения.





«Уважаемые родители. Ребятам было выдано задание по математике для отработки вычислительных навыков. Материал мною был взят из интернета. По невнимательности текст над таблицей оставлен без изменения. Никакой смысловой нагрузки он не несет и не имеет отношения к обучению в гимназии №1», — написала педагог.

Если в Яндексе навести «примеры по математике для 1 класса», то действительно встречаются задачи из украинских учебников.

Официального комментария от школы изданию Сиб.фм не удалось получить. Администрация гимназии перенаправляла корреспондента по разным номерам. Позже в приемной и вовсе попросили позвонить на следующий день директору.