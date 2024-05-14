В Новосибирске рассказали о погоде на лето этого года

Синоптики составляют на сезон только предварительные прогнозы.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова поделилась прогнозом погоды в Новосибирске на лето 2024 года. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Она отметила, что на данный момент синоптики составляют лишь предварительные прогнозы на сезон, не учитывая циклоны и антициклоны, которые могут повлиять на погоду в регионе.

Кичанова сказала, что текущая ситуация соответствует стандартным показателям и близка к норме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в ночь на 15 мая ожидается магнитная буря.