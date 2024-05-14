сегодня
14 мая, 09:48
пробки
5/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 98.84
сегодня
14 мая, 09:48
пробки
5/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 98.84
сегодня 08:20
общество

В Новосибирске суд подтвердил охранный статус Военного городка

Фото: Google+

Охранный статус Военного городка в Новосибирске был подтвержден судом.

По данным портала Atas.Info, Новосибирский областной суд отклонил запрос Министерства обороны о снятии охранного статуса с комплекса зданий бывшего военного городка №17 в Октябрьском районе.

По словам активистов, Министерство обороны намеревалось избавиться от ответственности за сохранение и содержание исторических зданий.

Одна из активных защитников Елена Гавровская высказалась по поводу решению суда и заявила, что надеется на сохранение данного наследия для будущих поколений.

Напомним, в этом году в Новосибирске здание музея Кондратюка введут в эксплуатацию.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в