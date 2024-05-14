В Новосибирске суд подтвердил охранный статус Военного городка

Охранный статус Военного городка в Новосибирске был подтвержден судом.

По данным портала Atas.Info, Новосибирский областной суд отклонил запрос Министерства обороны о снятии охранного статуса с комплекса зданий бывшего военного городка №17 в Октябрьском районе.

По словам активистов, Министерство обороны намеревалось избавиться от ответственности за сохранение и содержание исторических зданий.

Одна из активных защитников Елена Гавровская высказалась по поводу решению суда и заявила, что надеется на сохранение данного наследия для будущих поколений.

Напомним, в этом году в Новосибирске здание музея Кондратюка введут в эксплуатацию.