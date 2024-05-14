В Новосибирске впервые после ремонта запустили фонтан «Мишка»

В Новосибирске провели пробный запуск обновленного фонтана «Мишка».

Работы по реставрации фонтана были выполнены полностью: оборудование установлено, его работа протестирована в тестовом режиме, а чашу фонтана дополнили светодиодной подсветкой. Последним штрихом станет гарнитурная отделка цоколя объекта.

Прошлой осенью специалисты провели демонтаж старого оборудования, построили чашу фонтана и провели необходимые подземные коммуникации. Фигуру медвежонка реставрировали зимой в специальном тепловом шатре при поддержке Новосибирского союза художников.

Размеры чаши остались прежними, но глубина бортов была немного увеличена. Объект также дополнен яркой подсветкой. Официальный запуск фонтана запланирован ко Дню города. Об этом сообщил Вадим Полещук, начальник управления благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска.

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