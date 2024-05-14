Задания на украинском в школе и новый глава Минобороны РФ: главное в Новосибирске за 14 мая

Самое важное, что произошло в Новосибирске и области 14 мая, Сиб.фм собрал в одном материале.

В гимназии №1 в Новосибирске первоклассникам раздали задание по математике на украинском языке перед Днём Победы. Инцидент произошел 8 мая. В родительском чате учительница, распределившая эти задания, пояснила, что использовала материалы из интернета для тренировки вычислительных навыков.

12 мая президент России Владимир Путин предложить назначить нового главу Министерства обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Новосибирский комбат «Веги» Андрей Панферов уже успел прокомментировать назначение и даже обратился к новому министру.

14 мая очередную проверку мигрантов провели полицейские со спецназом Росгвардии. У 47 человек проверили документы. В отношении шестерых были составлены административные протоколы

Также сегодня к пяти годам лишения свободы приговорили военнослужащего Михаила Мальцева. В апреле прошлого года мужчина не пришел в воинскую часть без уважительной причины.