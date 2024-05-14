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общество

Задания на украинском в школе и новый глава Минобороны РФ: главное в Новосибирске за 14 мая

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Самое важное, что произошло в Новосибирске и области 14 мая, Сиб.фм собрал в одном материале.

В гимназии №1 в Новосибирске первоклассникам раздали задание по математике на украинском языке перед Днём Победы. Инцидент произошел 8 мая. В родительском чате учительница, распределившая эти задания, пояснила, что использовала материалы из интернета для тренировки вычислительных навыков.

Фото Задания на украинском в школе и новый глава Минобороны РФ: главное в Новосибирске за 14 мая 2

12 мая президент России Владимир Путин предложить назначить нового главу Министерства обороны Российской Федерации Андрея Белоусова. Новосибирский комбат «Веги» Андрей Панферов уже успел прокомментировать назначение и даже обратился к новому министру.

Фото Задания на украинском в школе и новый глава Минобороны РФ: главное в Новосибирске за 14 мая 3

14 мая очередную проверку мигрантов провели полицейские со спецназом Росгвардии. У 47 человек проверили документы. В отношении шестерых были составлены административные протоколы

Фото Задания на украинском в школе и новый глава Минобороны РФ: главное в Новосибирске за 14 мая 4

Также сегодня к пяти годам лишения свободы приговорили военнослужащего Михаила Мальцева. В апреле прошлого года мужчина не пришел в воинскую часть без уважительной причины.

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Игорь Кириченко
Журналист

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