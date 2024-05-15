В Новосибирске продают коттедж с водопадом за 166 млн рублей

В Заельцовском районе Новосибирска появилось объявление о продаже роскошного трехэтажного коттеджа с водопадом и прудом на территории.

Особняк расположен на улице Видной в Заельцовском парке. Общая площадь участка 24 сотки. Он выполнен из кирпича.

В объявлении отмечается, что дом идеально подойдет для проживания большой семьи, оборудован всем необходимым для комфортного проживания, включая спальни, кинозал, библиотеку, сауну с бассейном, камин, прачечную и зимний сад. Также на территории есть беседка с русской печью и барбекю, водопад и пруд с дровяной баней и пляжной зоной.

Стоимость коттеджа оценивается в 166 миллионов рублей. В шаговой доступности от дома находятся школа, магазины и остановки общественного транспорта, а также ведется видеонаблюдение и круглосуточная охрана.

Автор объявления готов рассмотреть покупателей с различными видами расчета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают дом с черным камином за 77 миллионов рублей.