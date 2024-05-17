Появились кадры повторного ареста террориста Мирзоева*: как себя вёл «мясник» и что известно о его судьбе

Террористам, совершившим обстрел в «Крокус Сити Холле», продлили арест. Среди них обвиняемый Далерджон Мирзоев*, который жил в новосибирском микрорайоне Затулинка.

16 мая 2024 года в Москве состоялось четыре заседания по делу о совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Слушания прошли в закрытом режиме в целях сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

Задержанные Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев* и Саидакрам Рачабализоду* были доставлены в суд в одежде для заключенных и закованными в наручники по рукам и ногам.

По результатам заседания, Басманный суд Москвы продлил арест террористам – они пробудут в СИЗО до 22 августа 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канала столичных судов общей юрисдикции.

Далерджон Мирзоев* во время ареста

Все арестованные являются гражданами Таджикистана, один из которых временно проживал в Новосибирской области — Далерджон Мирзоев* был прописан у родственников на Затулинке.

Во время первого ареста фигурант вел себя неоднозначно, его вид был взъерошенный, взгляд бешеный и напуганный, на скамье подсудимых стоял, облокотившись на стекло, периодически смотрел в пол. Вероятно, тогда он ещё не осознавал весь спектр случившегося и того, что ждет его за преступление, описывали его поведение федеральные СМИ.

На втором заседании, которое прошло 16 мая, Мирзоев* был более сдержанный. Судя по видео, он периодически поглядывал исподлобья на процесс заседания, в основном голову не поднимал, смотрел вниз. Если сравнить его внешний вид с первым заседанием, сейчас он выглядит изможденным, лицо буквально высохло. По взгляду также можно только предположить, что у него пришло осознание произошедшего и он ждет своего часа.

Судьба «мясника» Мирзоева*

Напомним, что свое прозвище «мясник» Далерджон Мирзоев* получил из-за особо тяжкого преступления и был назван самым жестоким убийцей, так как помимо массового расстрела, он совместно с другими террористами безжалостно и хладнокровно резал людей. Во время трагедии погибло 144 человека.

Ранее Сиб.фм писал, что Далерджон Мирзоев* переехал из Таджикистана в Новосибирск несколько лет назад и был прописан в Кировском районе у родственников. Здесь он работал в такси. На родине у него осталась жена и четверо детей. В этом году он переехал в Москву. Родственники, которые живут в Новосибирске говорят, что перестали общаться с его семьёй после теракта. Мать и отец обвиняемого живут в Таджикистане. Также известно о том, что брат его ранее был представителем запрещённой в России организации и жил в Сирии. Там он погиб несколько лет назад.

О том, что все же станет с террористами, пока неизвестно, однако неоднократно в СМИ обсуждалась тема о возможной смертной казни для них.

Так, например, юрист новосибирской компании «Кучеренко и Помельцев» Никита Севрюгин рассказал о том, что данная процедура возможна в случае, если преступников направят в страну, где смертная казнь разрешена.

«Теоретически такой механизм существует – как в силу наличия между Российской Федерацией и Республикой Беларусь соглашения о Союзном государстве», — прокомментировал юрист.

Однако, по его словам, процедура передачи преступников от одного государства другому именуется «экстрадицией» и будет совершена по правилам, определенным в Кишиневской конвенции СНГ о правовой помощи.

* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.