Террористу Мирзоеву*, который временно проживал в Новосибирске, продлили арест

До 22 августа продлили арест Далерджону Мирзоеву*, который был ранее прописан в Новосибирске.

22 марта 2024 года произошел страшный теракт в Подмосковье, в результате которого погибло 144 человека. Четверо террористов ворвались в здание “Крокус Сити Холла” и безжалостно начали расстреливать людей, под прицел попадали даже маленькие дети.

Подозреваемых в преступлении задержали на следующий день в Брянской области. Проведя допрос, те рассказали, что должны были двигаться в сторону Киева, где им обещали выдать миллион рублей.

Также стало известно, что один из участников теракта временно был прописан в Новосибирске. Далерджон Мирзоев* жил у своих родственников в квартире, работал в такси, однако через несколько месяцев он уехал в Москву и больше о нем никто не слышал до момента страшного события.

Мирзоев* вместе со своими подельниками 28 марта был внесен в список экстремистов и террористов.

Всех фигурантов дела оставили в СИЗО до 22 мая 2024 года, однако стало известно, что басманный суд Москвы продлил арест главарю террористов Шамсидину Фаридуни*, а также Мухаммадсобиру Файзову*, Далерджону Мирзоеву* и Саидакрами Рачабализоду*, которые пробудут в СИЗО еще до 22 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.