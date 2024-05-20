Ливень с градом и инвалид-абьюзер: главные новости Новосибирска за 20 мая

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за понедельник, 20 мая.

В Новосибирске сегодня, 20 мая, начался сильный ливень с градом. Дождь также сопровождался грозой. По словам очевидцев, град был размером с грецкий орех. Автомобилистам приходилось после ливня убирать воду из салона машины.

Жуткое преступление произошло в селе Ярково Новосибирской области. 43-летний мужчина, инвалид первой группы, убил свою жену и попытался совершить самоубийство. Пятеро детей остались сиротами. Корреспондент Сиб.фм посетил село, где произошла трагедия.

В городе Искитим Новосибирской области десятки домов остались без водоснабжения. Местных жителей это возмутило еще больше из-за того, что ранее с колонок были сняты ручки.

Многие жители частного сектора в Ленинском районе Новосибирска обеспокоены возможной утратой своих домов в рамках проектов комплексного развития территории (КРТ). В мэрии сообщили о текущем этапе переговоров, касающихся сноса старого жилья и строительства нового.