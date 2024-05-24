Запинал возлюбленную и новосибирцы-террористы: главные новости Новосибирска за 24 мая

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за пятницу, 24 мая.

Новосибирские правоохранительные органы проводят расследование уголовного дела о случившемся смертельном инциденте с женщиной, которую, по предварительной информации, жестоко избил ее гражданский муж. Несмотря на проведенные многочисленные операции, спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Союз архитекторов планирует провести архитектурный субботник в Новосибирске в следующее воскресенье, 26 мая. Мероприятие пройдёт на территории развалин пивоваренного завода «Конкурент», расположенного в Бугринском микрорайоне.

В Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве школьницы 17 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по региону. Трагедия произошла в Кузбассе 23 июля 2007 года, когда девочка исчезла без вести, а позже ее тело было обнаружено в одном из дачных домиков вечером того же дня. Следователи начали расследование этого инцидента, однако тогда им не удалось установить личность преступника.

В мае 2024 года трое жителей Новосибирской области были включены в список террористов и экстремистов. Эту информацию обнаружил корреспондент Сиб.фм, обративший внимание на данные Росфинмониторинга.