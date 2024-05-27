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общество

Заблудившийся китайский турист и незаконная торговля мигрантов: главные новости Новосибирска за 27 мая

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм публикует главные новости Новосибирска и области за понедельник, 27 мая.

В воскресенье, 26 мая, в микрорайоне Бугринский в Новосибирске состоялся первый архитектурный субботник. Участники мероприятия собрали 50 пакетов мусора и нашли коллекцию виниловых пластинок. В завершение акции к активистам присоединился заблудившийся турист из Китая.

Фото Заблудившийся китайский турист и незаконная торговля мигрантов: главные новости Новосибирска за 27 мая 2

На Хилокском жилмассиве в Новосибирске вновь возникла незаконная уличная торговля, несмотря на апрельский рейд силовиков. Об этом пишет Сиб.фм в своем материале.

Фото Заблудившийся китайский турист и незаконная торговля мигрантов: главные новости Новосибирска за 27 мая 3

В течение целого года Наталья Филионидова добивалась возбуждения уголовного дела после смерти своей матери-пенсионерки в Купинском районе Новосибирской области. Обычный перелом оказался для женщины смертельным, но привлечение врачей к ответственности потребовало значительных усилий.

Фото Заблудившийся китайский турист и незаконная торговля мигрантов: главные новости Новосибирска за 27 мая 4

Жители Октябрьского района Новосибирска обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, прокурору Новосибирской области Александру Бучману и губернатору Андрею Травникову с просьбой проверить законность строительства многоэтажных зданий в их районе. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм, изучивший сайт с петициями Change.org.

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Игорь Кириченко
Журналист

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