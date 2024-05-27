Жители Новосибирска обратились к Бастрыкину из-за строительства ЖК «Римский квартал»

Жители Новосибирска создали петицию, в которой требуют провести проверку законности застройки Октябрьского района.

Жители Октябрьского района Новосибирска обратились к председателю СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову, прокурору Новосибирской области Александру Бучману и губернатору региона Андрею Травникову с просьбой проверить на законность застройку района многоэтажными зданиями. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм на сайте с петициями Change.org.

Жители считают, что муниципалитет и бизнесмены издеваются над ними бурным строительством новых ЖК.

«Ведут бурное строительство новых ЖК, обещая расширить школу до 900 мест. В то же время, там уже учатся свыше тысячи детей. Аналогично растет нагрузка на детские сады и поликлиники района – еще год-два, и нам некуда будет водить детей», — говорится в обращении.

В пример они приводят ЖК «Римский квартал», который, по их словам, усугубит ситуацию со школами и поликлиниками.

«Вторая очередь новостройки будет сдана в 2026 году, и наши школы и детские сады захлебнутся от нагрузки! Попасть на прием к педиатру уже сейчас крайне сложно — что будет, когда в квартиры заедут сотни новых жильцов?», — возмущаются они.

По их словам, мэрия выдала разрешение на застройку жилого комплекса, проигнорировав все нормативы по обеспечению жильцов социальной инфраструктурой.

«Строительство новых школ планируется в нашем районе только в 2026-2030 годах. Дети уже сейчас вынуждены ходить в школы в других районах», — утверждает автор петиции.

С детскими садами, по их словам, ситуация еще хуже. За 10 лет появилось лишь одно учреждение на 265 мест, а остальные переполнены.

Помимо этого, из-за бурной стройки горожанам тяжело дышать.

«Вместо обещанных скверов возводятся дома, дышать в нашем районе нечем из-за постоянной пыли, а пейзаж превратился в лунный из-за повсеместных котлованов», — сетуют они.

Они считают, что при выдаче разрешения на строительство была допущена ошибка. Новосибирцы рассчитывают на помощь СК и прокуратуры. Корреспондент Сиб.фм следит за развитием событий.