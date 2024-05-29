Блогер из Новосибирска Дава и Бузова снова могут быть вместе

На ТНТ выходит шоу «Сокровища императора», где известные участники соревнуются за 14 миллионов рублей.

Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Также в проекте принимает участие блогер из Новосибирска Дава, который ранее встречался с певицей.

На протяжении всего шоу бывшие возлюбленные разговаривают о прошлом и дают намеки на возможное будущее.

Так, 26 мая вышел еще один выпуск шоу, где Дава признался, что до сих пор испытывает нежные чувства по отношению к Ольге. Сама ведущая рассказала, что после расставания, которое произошло в 2021 году, между ними осталась недосказанность. Она также признала, что хочет, чтобы Дава извинился перед ней. Бузова высказалась, что бывший молодой человек устроил травлю ей после расставания.

Манукян не стал отрицать свою вину, но и не принес извинений. Вместо этого он предложил Ольге встретиться и поговорить, чтобы прояснить все недопонимания, которые накопились за эти годы.

Также появился анонс нового 12-го эпизода, на кадры которого попал поцелуй новосибирского блогера и певицы.

Напомним, что рэпер Дава поразил поклонников в костюме желтого дракона.