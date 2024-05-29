Депутаты горсовета Новосибирска приедут на стройку четвертого моста

29 мая в Новосибирске проходит сессия горсовета. Одним из вопросов повестки должна была быть тема сроков строительства четвёртого моста через Обь. Однако его сняли с обсуждения – утром поступило письмо от ГК «ВИС».

В начале сессии решался вопрос о повестке на 29 мая. Тогда же председатель по городскому хозяйству Игорь Кудин доложил, что представитель ГК «ВИС» не сможет участвовать в заседании.

«Мы только утром получили письмо от ГК «ВИС» с информацией о том, что их представитель не сможет участвовать в заседании из-за большой загруженности и командировок», — заявил Кудин.

Далее последовало обсуждение: что делать в сложившейся ситуации. В итоге городские депутаты и новый мэр Максим Кудрявцев решили сами отправиться на строительную площадку для встречи с представителями ГК «ВИС».

«И не забудьте позвать депутатов Заксобрания, мы тоже хотим послушать этот отчёт, посмотреть это представление»,

- добавил присутствующий на сессии горсовета Андрей Панфёров.

Напомним, поводом для разбирательств, в том числе, стало заявление ГК «ВИС» о том, что половина выделенных из бюджета на возведение моста денег из 7,3 миллиарда рублей до застройщика так и не дошла.