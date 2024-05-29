Иногагента Каверзину* исключили из комиссии горсовета Новосибирска по тарифам

На сессии горсовета Новосибирска 29 мая признанную иноагентоом Светлану Каверзину* исключили из состава комиссии по тарифам.

Вопрос об исключении Каверзиной* из состава комиссии по тарифам поднял депутат Кирилл Покровский. Ранее этот вопрос рассмотрели коллеги признанной иногагентом представительницы оппозиции.

«Светлана Викторовна выведена из состава комиссии по тарифам», – заявил на сессии депутат Кирилл Покровский.

Это предложение об исключении из комиссии возмутило саму Светлану Каверзину*, и она открыла спор.

«Я изучала законодательство. На каком основании? Это даже не комиссия при органах власти!»

– заявила Каверзина*.

В спор вступила начальник управления по правовым и экономическим вопросам Ольга Кондратенко. Она пояснила, что за консультацией юристы обращались даже в Госдуму России.

Светлана Каверзина* продолжала возражать, но ей отключили микрофон. Напомним, решение о признании депутата иноагентом было принято 15 марта. Народная избранница не стала его оспаривать.

*Светлана Каверзина признан иноагентом по решению Минюста РФ от 15 марта 2024 года.