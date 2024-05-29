Из Новосибирской области в зону СВО отправили медикаменты для волонтеров

В Новосибирской области сформировали новую партию гуманитарной помощи для воинских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО).

Партия включает в себя медикаменты, медицинские материалы, одежду для бойцов на лечении, а также технику для подразделений, включая УАЗики и квадроциклы.

Ирина Фёдорова, председатель Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация Интеграция», подчеркнула, что регион активно поддерживает военных с гуманитарными поставками. На этой неделе от Новосибирской области отправят 4 фуры с грузом.

Губернатор Андрей Травников поручил оперативно обрабатывать все заявки от воинских подразделений, призывая каждого жителя области внести свой вклад в формирование гуманитарных грузов. Организацией поставок занимается «Ассоциация Интеграция», а финансовые вопросы берет на себя правительство региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возле общежития с мигрантами появился глухой забор.