В Новосибирске возле общежития с мигрантами появился глухой забор

В Новосибирске возле общежития, где проживают мигранты, был установлен глухой забор.

В Новосибирске на улице 40 лет Октября общежитие с мигрантами оградили глухим забором.

Напомним, что на ситуацию с иностранными гражданами пожаловались жители Октябрьского района. Ранее в здании проживали русские семьи. Владелец решил провести ремонт в общежитии, после чего оно стало пятиэтажным хостелом. В дом начали заселять мигрантов, которые прибыли на нескольких автобусах.

Как рассказывают жители Новосибирска, в районе стало тревожно. Мужчины в возрасте от 20 до 50 лет ходят по улицам группами, распивают алкоголь и шумят. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией.

После резонанса в СМИ возле здания появился забор. Несмотря на это, жители района все еще боятся выпускать детей на улицу. Об этом сообщает издание Infopro54.