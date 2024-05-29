Новосибирская область вводит новую господдержку для овощеводов

Новосибирские тепличные комбинаты начали получать новую меру господдержки в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

В этом году компании субсидируются по направлению выращивания овощей с применением технологии досвечивания, а также получают субсидию на модернизацию своего производства.

Тепличное овощеводство в регионе считается одной из наиболее сильных сельскохозяйственных отраслей. В 2023 году в теплицах произведено 42 тысячи тонн огурцов, томатов и зелени, что достаточно для удовлетворения потребностей регионального рынка. В области функционируют пять тепличных комплексов, чья продукция поступает на полки магазинов в Новосибирске.

Системы досвечивания, которые активно используются в тепличных комплексах, позволяют заметно повысить урожайность. Это направление господдержки способствует увеличению производства овощей защищенного грунта и насыщению российского рынка продукцией отечественного производства, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области, Андрей Шинделов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из Новосибирской области в зону СВО отправили медикаменты для волонтеров.