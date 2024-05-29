Новосибирские ученые рассказали о восстановлении мозга после инсульта

Ученые сообщили о том, как восстанавливается мозг после инсульта.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, новосибирские ученые Международного томографического центра СО РАН выяснили, что самыми важными для восстановления мозга пациента являются первые три месяца после перенесенного инсульта.

По словам старшего научного сотрудника Юлии Станкевича, во время поражения мозга после инсульта меняется тканевой кровоток по всему органу, но после трех месяцев реабилитации изменения компенсируются.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что ученые выяснили, как дефекты генов влияют на работу сосудов.