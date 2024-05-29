Новосибирского преступника Барсука осудили на пожизненно

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор Геннадию Барсуку, обвиняемому по ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство человека с целью скрыть другое преступление»).

Согласно материалам дела, в августе 2011 года Барсук после убийства двух человек попытался убить женщину, ставшую свидетелем преступления. Он ударил её ножом в грудь, причинив колото-резаное ранение, и несколько раз ударил руками. Барсук скрылся с места преступления, посчитав, что женщина умерла. Однако женщина притворилась мертвой и впоследствии получила медицинскую помощь.

Барсук свою вину не признал, утверждая, что потерпевшая хотела напасть на него, и он схватился за нож в страхе за свою жизнь. Суд признал его показания недостоверными.

Барсук был признан виновным и приговорён к 12 годам лишения свободы. По совокупности преступлений он будет отбывать пожизненное заключение.

В ноябре 2012 года Барсук также был осужден за жестокое убийство семьи в Октябрьском районе Новосибирска. Тогда он убил главу семьи и мать на глазах несовершеннолетней девочки, а затем изнасиловал и убил девочку.

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