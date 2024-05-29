Прокуратура Новосибирской области подала иск к Министерству ЖКХ

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление прокуратуры к региональному министерству ЖКХ и энергетики о взыскании 220,1 млн рублей в бюджет области.

Это произошло по инициативе заместителя прокурора Новосибирской области в интересах публично-правового образования региона.

Исковые требования касаются решения министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области об отзыве требования об уплате банком 220 млн рублей. Это, по мнению прокуратуры, было сделано незаконно.

Прокуратура просит признать сделку по прощению долга недействительной и взыскать средства банковской гарантии в бюджет области. Дата судебного заседания пока не назначена.

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