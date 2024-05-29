В Новосибирске на продажу выставили теплоход «Русь» за 7,2 млн рублей

В Новосибирске теплоход «Русь» продаётся на аукционе.

В Новосибирске на продажу выставили пассажирский теплоход «Русь» 1962 года постройки. Продажа теплохода проводится посредством аукциона. Лот появился на сайте ГИС Торги, обратил внимание корреспондент Сиб.фм

Известно, что судно находится в федеральной собственности. Аукцион будет проводится до 28 июня 2024 года. Начальная цена — 7,2 миллиона рублей.

Судя по выложенным фотографиям, теплоход находится в исправном состоянии. Внутри есть машинное отделение, каюты, открытая палуба и небольшой ресторан. Длина судна 42,5 метра, а максимальная вместимость — 40 пассажиров.





Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском третий раз пытаются продать причал фекальных стоков за 7,8 млн рублей.