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29.05.2024 15:17
бизнес общество

В Новосибирске на продажу выставили теплоход «Русь» за 7,2 млн рублей

Фото: ГИС Торги

В Новосибирске теплоход «Русь» продаётся на аукционе.

В Новосибирске на продажу выставили пассажирский теплоход «Русь» 1962 года постройки. Продажа теплохода проводится посредством аукциона. Лот появился на сайте ГИС Торги, обратил внимание корреспондент Сиб.фм

Известно, что судно находится в федеральной собственности. Аукцион будет проводится до 28 июня 2024 года. Начальная цена — 7,2 миллиона рублей.

Фото В Новосибирске на продажу выставили теплоход «Русь» за 7,2 млн рублей 2

Судя по выложенным фотографиям, теплоход находится в исправном состоянии. Внутри есть машинное отделение, каюты, открытая палуба и небольшой ресторан. Длина судна 42,5 метра, а максимальная вместимость — 40 пассажиров.

Фото В Новосибирске на продажу выставили теплоход «Русь» за 7,2 млн рублей 3

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском третий раз пытаются продать причал фекальных стоков за 7,8 млн рублей.

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Дамир Трубников

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