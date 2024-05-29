В Новосибирске наградили депутата Евгения Лебедева за участие в СВО

Сегодня, 29 мая, сессия горсовета Новосибирска началась с награждения депутата Евгения Лебедева.

Сессия горсовета Новосибирска в среду, 29 мая, началась с благодарностей и награждения депутатов. Так, воинскую награду получил депутат Евгений Лебедев. Её передал заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров.

«Евгений Владимирович проходил службу в батальоне «Вега», достойно выполнял все задачи. Поэтому рад вручить награду от командующего армией»,

- передал награду Андрей Панфёров, который является комбатом «Веги».

Напомним, в зону СВО Евгений Лебедев отправился в начале прошлого года. В батальоне «Вега» он проходил службу до мая 2023-го. В частности, он доставлял раненых бойцов в госпиталь.