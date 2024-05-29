В Новосибирске опубликовали список лучших гостиниц для животных по версии 2ГИС

«АиФ-Новосибирск» составил рейтинг гостиниц для животных на основе отзывов пользователей 2ГИС.

На первом месте списка оказался Альфа-PetHotel на Красном проспекте, 99, с общей оценкой 5 из 5 звезд. Пользователи отмечают, что сотрудники гостиницы ежедневно присылают фотоотчеты и ухаживают за животными. Например, Мария оставила в отеле своего волнистика Чернику и была довольна вниманием к питомцу. Сергей также выразил благодарность за заботу о его коте Степане.

Гостиница «Кототель» на Достоевского, 58 получила 4,9 звезды. Хозяева четвероногих отмечают профессионализм сотрудников и индивидуальный подход к каждому животному. Пользователь Ю В написал, что за время отпуска получал ежедневные отчеты о своей кошке.

Зооцентр «Вертихвостка» на Вавилова, 3 в ЖК Тимирязевский имеет оценку 4,8 звезды. Анастасия поделилась, что ее песик остался доволен, подружился с другими питомцами, а сотрудники центра регулярно присылали видеоотчеты.

Студия груминга и гостиница для кошек «GroomPro» на Фадеева, 66/8 получила 4,7 звезды. Пользователи отмечают бережное отношение к животным и профессионализм сотрудников. Алена Р и Родион Б поблагодарили за заботу о своих питомцах и регулярные видеоотчеты.

Зоогостиница «Мяутель» на улице Плахотного, 51/1 также имеет оценку 4,7 звезды. Евгения и другие пользователи отмечают индивидуальный подход к животным и круглосуточное наблюдение за питомцами. Vera Vera рассказала, что сотрудники гостиницы помнят предпочтения животных и играют с ними.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликован рейтинг лучших посуточных квартир.