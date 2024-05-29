В Новосибирске рассказали о районах, в которых запустят электробусы

Новосибирск расширяет маршрутную сеть электробусов.

С 2024 года Новосибирск начал получать электробусы с запасом автономного хода до 30 км. Это позволит расширить маршрутную сеть и запустить данный вид транспорта в более удаленные и быстрорастущие жилмассивы города. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

Электробусы будут курсировать в микрорайоны Родники, Снегири, Ключ-Камышенское плато и Плющихинский. Уже запущены маршруты до Новомарусино, Дивногорского и Южно-Чемского.

«С апреля этого года мы начали получать модель электробуса с запасом автономного хода 30 км, вместо 20 км, которые поступали ранее. Мы планируем запускать их в более удаленные массивы», — сказал Никулин.

Он отметил, что электробусы с запасом хода в 20 км возвращались с разряженными аккумуляторами до предельных значений, что негативно сказывалось на ресурсе батарей.

Никулин также сообщил, что срок службы батарей в два раза меньше срока службы самой машины. Замена батарей потребуется через 6-7 лет, что обойдется в 4-5 млн рублей за одну батарею.

После получения новых электробусов парк обновится примерно на 70%. В 2025 году за счет автономного хода маршрутная сеть удлинится на 30%. Вместе с тем, старые троллейбусы будут списываться, поэтому город будет нуждаться в новых машинах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что детская железная дорога в Новосибирске начнет свою работу 1 июня.