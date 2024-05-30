сегодня
30 мая, 13:27
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня
30 мая, 13:27
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня 11:15
общество

Начальнику участковых в Татарске Новосибирской области избрали меру пресечения

Фото: Сиб.фм

Сотруднику правоохранительных органов избрали меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе Татарского районного суда, начальнику отдела участковых МО МВД России «Татарский» Сергею Манакову выбрали меру пресечения за превышение должностных полномочий.

По предварительным данным, следствию отказали в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, поэтому теперь до 27 июня 2024 года Манакову запрещено совершать определенные действия, но неизвестно, какие именно.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске возбудили уголовное дело на полицейского, который превысил должностные полномочия.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в