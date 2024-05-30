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общество проиcшествия

Погибло двое детей: что происходит в двухэтажке под Новосибирском после страшного пожара. ОБНОВЛЯЕТСЯ

Фото: прокуратура НСО

В селе Красноглинное Новосибирской области в результате пожара погибли двое детей. Об этом написал телеграм-канал Mash Siberia.

Возгорание произошло в квартире двухэтажного дома. Мать детей ушла из дома, оставив их одних.

Местные жители отмечают, что семья находилась в сложной жизненной ситуации, а у матери погибших детей были проблемы с алкоголем.

Прибывшие на место пожарные не смогли спасти мальчиков двух и трех лет из-за сильного задымления. Детей вынесли из горящего помещения. Врачи их спасти не смогли.

Известно, что прокуратура Новосибирской области начала проверку по случаю пожара.

Обновлено в 21:41. Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело о гибели при пожаре двух малолетних детей.

Обновлено в 21:48: Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели при пожаре двух малолетних детей в Новосибирском районе

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Игорь Кириченко
Журналист

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