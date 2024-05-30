В Новосибирске мужчина получи 140 тысяч рублей из-за падения на наледи

Первомайский районный суд в Новосибирской области принял решение взыскать средства в размере 140 тысяч рублей с администрации района в пользу местного жителя.

Этот иск был подан после того, как мужчина получил серьезную травму, упав на тротуаре из-за наледи. В результате инцидента он получил закрытый перелом руки, что потребовало длительного медицинского лечения и восстановления.

Прокуратура Новосибирской области отметила, что травмирование произошло из-за ненадлежащего содержания улично-дорожной сети, за которое несет ответственность местное самоуправление.

Сумма в 140 тысяч рублей уже была передана пострадавшему для компенсации его расходов на лечение и реабилитацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели помогли водителю грузовика, пострадавшему в тройном ДТП.