В Новосибирске опубликовали список худших для жизни районов города

АиФ-Новосибирск опубликовал рейтинг районов Новосибирска с наиболее низкими оценками на сервисе 2ГИС.

Ленинский район получил оценку 3,3 звезды. Жители жалуются на грязь, плохие дороги, пробки и проблемы с общественным транспортом. Один из комментаторов Валерия Х. отметила, что автобусы часто отсутствуют, и путь, который должен занимать 20 минут, может занимать до двух часов.

Октябрьский район оценен в 3,5 звезды. Местные жители недовольны постоянными пробками, плохими дорогами и грязью на улицах. Некоторые называют район трущобами из-за мусора и плохого состояния инфраструктуры.

Дзержинский район также получил оценку 3,5 звезды. Горожане жалуются на разбитый асфальт, грязь и нехватку общественного транспорта. Один из отзывов критиковал установку ларьков, мешающих свободному проходу пешеходов.

Кировский район оценен в 3,8 звезды. Комментаторы упоминают плохие дороги и инфраструктуру. Андрей К. выразил недовольство пробками и застройками, также отметив отсутствие полиции и неконтролируемых дебоширов.

Другие районы получили следующие оценки: Калининский (3,9 звезды), Центральный (3,9 звезды), Советский (4,1 звезды), Заельцовский (4,2 звезды), Железнодорожный (4,4 звезды), Первомайский (4,6 звезды).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился рейтинг худших детских больниц по версии 2ГИС.