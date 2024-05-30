В Новосибирске заговорили о политической неразборчивость депутата Игоря Украинцева

Изначально Украинцев был в партии «Зеленые», а теперь может примкнуть к «Новым людям».

Новосибирский депутат Игорь Украинцев недавно ушел с должности руководителя регионального отделения партии «Зеленых».

«На сегодняшний день я хочу несколько шире смотреть на всё происходящее, и чтобы одна партия не сужала меня в моих действиях. Много проектов мы делали разными общественными организациями, политическими партиями. Я же являюсь руководителем неформального депутатского объединения «Лига эффективности» в горсовете. Сосредоточусь на этой деятельности», — заявил депутат.

Некоторые телеграм-каналы подхватили эту тему, намекая на политическую неопределенность Украинцева. Есть мнение, что такой ход политика повлияет на выборы в 2025 году.

«Полагаю, мы увидим в преддверии большой кампании 2025 года существенное переформатирование партийного поля в Новосибирске», — пишет телеграм-канла Алексея Мазура.

В свою очередь, паблик «Горводоканал» пишет, что такой ход новосибирского депутата может принести партии «Новые люди» хорошие позиции в новосибирском горсовете.

«Игорь Украинцев покинул пост регионального руководителя партии «Зеленые», чем подкрепил настойчивые слухи о предстоящем слиянии депутатской группы Ильи Полякова с партией Андрея Нечаева. Если так и произойдет, после выборов 2025 года «Новые люди» смогут стать в городском Совете второй политической силой», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили дело в отношении депутата Игоря Украинцева.