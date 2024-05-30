В Новосибирске возбудили дело в отношении депутата Игоря Украинцева

В отношении депутата горсовета Игоря Украинцева возбудили уголовное дело.

Как сообщил источник «Ъ-Сибирь», в Новосибирске в отношении Игоря Украинцева, депутата горсовета, возбудили уголовное дело. Его подозревают во взяточничестве.

По данным источника, его доставили во второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Напомним, Игорь Украинцев в 2024 году участвовал в конкурсном отборе на пост мэра Новосибирска. Он прошел в финал, конкуренцию ему составил Максим Кудрявцев, который и одержал победу.

24 мая стало известно, что Украинцев покидает пост руководителя РО партии «Зеленые».