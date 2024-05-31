Застройка в зоне КРТ и арест Украинцева: главные новости Новосибирска за 31 мая

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за пятницу, 31 мая.

Уже целый месяц на левом берегу Новосибирска продолжается обсуждение сноса частных домов в районе КРТ. Корреспондент Сиб.фм побеседовал с владельцами домов на улице Серафимовича, которые могут стать первыми, кого переселят.

Центральный районный суд определил меру пресечения для депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева. По решению суда, политик будет находиться под стражей в СИЗО в течение двух месяцев, до 29 июля. Игоря Украинцева обвиняют в получении взятки по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, депутат получил от руководителя строительной компании сумму в 3,5 миллиона рублей за покровительства.

В селе Красноглинное Новосибирской области в двухэтажном доме на улице Клубное произошел пожар, в результате которого погибли два маленьких мальчика в возрасте двух и трех лет. 36-летняя мать оставила их без присмотра. Сиб.фм выяснил, что женщина ранее была судима.

В ночь на 30 мая в деревне Кругликово Болотнинского района Новосибирской области произошел пожар, в результате которого полностью сгорел частный жилой дом. По словам владелицы дома, в момент возгорания внутри находились 54-летняя женщина и ее 11-летняя внучка, приехавшая в гости на каникулы. Женщина услышала шум около часа ночи, срочно схватила внучку и документы, и успела покинуть здание.