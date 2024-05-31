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общество

Застройка в зоне КРТ и арест Украинцева: главные новости Новосибирска за 31 мая

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и области за пятницу, 31 мая.

Уже целый месяц на левом берегу Новосибирска продолжается обсуждение сноса частных домов в районе КРТ. Корреспондент Сиб.фм побеседовал с владельцами домов на улице Серафимовича, которые могут стать первыми, кого переселят.

Фото Застройка в зоне КРТ и арест Украинцева: главные новости Новосибирска за 31 мая 2

Центральный районный суд определил меру пресечения для депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева. По решению суда, политик будет находиться под стражей в СИЗО в течение двух месяцев, до 29 июля. Игоря Украинцева обвиняют в получении взятки по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, депутат получил от руководителя строительной компании сумму в 3,5 миллиона рублей за покровительства.

Фото Застройка в зоне КРТ и арест Украинцева: главные новости Новосибирска за 31 мая 3

В селе Красноглинное Новосибирской области в двухэтажном доме на улице Клубное произошел пожар, в результате которого погибли два маленьких мальчика в возрасте двух и трех лет. 36-летняя мать оставила их без присмотра. Сиб.фм выяснил, что женщина ранее была судима.

Фото Застройка в зоне КРТ и арест Украинцева: главные новости Новосибирска за 31 мая 4

В ночь на 30 мая в деревне Кругликово Болотнинского района Новосибирской области произошел пожар, в результате которого полностью сгорел частный жилой дом. По словам владелицы дома, в момент возгорания внутри находились 54-летняя женщина и ее 11-летняя внучка, приехавшая в гости на каникулы. Женщина услышала шум около часа ночи, срочно схватила внучку и документы, и успела покинуть здание.

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Игорь Кириченко
Журналист

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