В Новосибирске мама школьницы пожаловалась Мизулиной на ЕГЭ по русскому языку

Мать новосибирской школьницы обратилась к Мизулиной с жалобой на ЕГЭ.

Мать школьницы из Новосибирска обратилась к Екатерине Мизулиной с жалобой на ЕГЭ. Об этом стало известно из публикации в канале «Лиги безопасного интернета».

Согласно информации, девушка закончила 11 класс в Краснообской гимназии. 27 мая она сдавала ЕГЭ по русскому языку. Школьнице попался сложный текст Валентина Распутина, по которому нужно было написать сочинение. В нем требовалось отразить главную проблему и привести аргументы в пользу своей позиции. Текст состоял из нескольких фрагментов.

«Наисложнейший текст, психологический, философский. Она целый час просто вчитывалась в текст, чтобы выявить проблему», — прокомментировала текст женщина.

Она возмутилась тем, что одним выпускникам достаются простые задания, а другим — гораздо более сложные. Екатерина Мизулина разместила в своем телеграм-канале сообщения с жалобами на это от людей и из других регионов.

«Судя по всему, на ЕГЭ по русскому «срезали» отличников и медалистов. Вопрос только один у всех — что делать?», — написала глава Лиги безопасного интернета.

Напомним, что в Новосибирской области более 13 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по математике.