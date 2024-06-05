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общество

В Новосибирске главу Корпорации развития Зырянова отправили в СИЗО

Фото: Сиб.фм

Гендиректора Корпорации развития Александра Зырянова отправили в СИЗО в Новосибирске.

Вчера в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло заседание по делу о коррупции в особо крупном размере в отношении Александра Зырянова, по результатам которого генерального директора Агентства инвестиционного развития региона отправили в СИЗО до 2 августа 2024 года.

Напомним, что о задержании Зырянова стало известно 3 июня. В его квартире проходили обыски, сам глава в этом время находился на допросе у следствия. По версии следствия, он получил взятку в размере 9,5 млн за различные услуги.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как общество отреагировало на арест главы Корпорации развития Новосибирской области Зырянова.

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Валерия Митрохина
Журналист

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