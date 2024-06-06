Бывший военнослужащий СВО украл 22 шоколадки в супермаркете Новосибирска

В Ленинском районе задержали похитителя шоколадок.

В Новосибирске сотрудники АБ Гвардии задержали мужчину, который украл из супермаркета 22 шоколадки, банку растворимого кофе и упаковку сыра, всего товаров на сумму около 5 тысяч рублей. Мужчина заявил, что сладкое в пищу не употребляет, а шоколад украл исключительно для перепродажи.

Позже выяснилось, что вор – 41-летний уроженец Перми. Ранее на протяжении девяти месяцев принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер». В Новосибирске попал после ранения – проходил лечение в одном из местных госпиталей. В декабре 2023 года мужчину выписали, но денег на билеты домой у него не оказалось, и он остался жить в столице Сибири. Задержанного передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Новосибирске мошенники пытались похитить деньги у волонтера СВО.